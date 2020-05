Aostatal

Snowboarder (27) stürzt vom Gipfel 400 Meter in die Tiefe

Ein 27-jähriger Snowboarder aus dem Kanton Bern ist am Sonntagvormittag im Aostatal in Norditalien tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich am rund 3800 Meter hohen Mont Dolent.