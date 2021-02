«Müsste mit lebenslangen Schäden rechnen» : Snowboarder Michael Schärer beendet Karriere mit 24 Jahren

Der 24-jährige Berner Oberländer beendet per sofort seine Karriere als Snowboard-Freestyler. Grund ist eine Vielzahl von Verletzungen an seiner Schulter.

«Riskiere ich einen weiteren Sehnenriss an der Schulter, müsste ich mit lebenslangen Schäden rechnen – das ist es mir nicht wert», so Michael Schärer, der nun seinen Bachelor in Rechtswissenschaften abschliessen will.

Junioren-Weltmeistertitel 2014, 6. Rang an den Olympischen Spielen 2018 oder der Triumph am Grandvalira Total Fight 2019 in Andorra – der 24-jährige Michael Schärer war als Snowboard-Freestyler während acht Jahren Teil des Weltcups. Trotz seines jungen Alters beendet der Berner Oberländer per sofort seine Karriere, wie Swiss Ski am Montagnachmittag mitteilt. Bei einem Trainingssturz im Jahr 2019 verletzte sich der Nationalmannschaftsathlet zum dritten Mal in vier Jahren an der linken Schulter, was ihn zu einer weiteren Verletzungspause zwang. «Ich musste schlussendlich eingestehen, dass meine Schulter die vielen Stürze, die das Leben als Profi-Snowboarder mit sich bringt, nicht mehr aushält. Riskiere ich einen weiteren Sehnenriss an der Schulter, müsste ich mit lebenslangen Schäden rechnen – das ist es mir nicht wert», so Michael Schärer,