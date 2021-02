Die Lawine ging ausserhalb der markierten Pisten in La Fouly VS nieder. Die Polizei befürchtet weitere Opfer

Ein Snowboarder wurde nahe La Fouly im Wallis in einer Lawine verschüttet

Gegen 14:30 Uhr am Sonntagnachmittag beobachtete zwei Skifahrer, wie eine Lawine niederging. Dabei entdeckten sie ein Snowboard, welches aus dem Schnee herausragte. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten anschliessend den Snowboardfahrer aus den Schneemassen befreien. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das berichtet die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung. Beim Opfer handelt es sich um einen 31-jährigen italienischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Kanton Freiburg. Die Lawine ging ausserhalb des markierten Pistenbereichs in La Fouly nieder, das zur politischen Gemeinde Orsières gehört.

«Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Personen unter den Schneemassen befinden», so die Kantonspolizei Wallis. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Übers ganze Wochenende hinweg kam es zu einer Häufung von Lawinenniedergängen. Noch immer herrscht an vielen Orten in den Alpen Lawinengefahr.