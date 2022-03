Skigebiet Glacier 3000 - Snowboarderin fährt Kind um, haut ab  – und wird jetzt mit Bild gesucht  

Nach einem Unfall im Skigebiet Glacier 3000 in Gsteig bei Gstaad sucht die Polizei die involvierte Snowboarderin nun mit einem Bild, das am Samstag veröffentlicht wurde.

Am 28. Februar hatte sich ein Unfall im Skigebiet Glacier 3000 in Gsteig bei Gstaad ereignet, bei dem ein Bub von einer Snowboarderin verletzt wurde. Nach der Kollision entfernte sich die Frau von der Unfallstelle. In der Folge suchte die Berner Polizei Zeugen, welche zu der Snowboarderin geführt hätten. Weil sich die Frau bisher nicht gemeldet hat und keine Hinweise zu ihrer Identität eingegangen sind, hat die zuständige Staatsanwaltschaft nun ein Bild veröffentlicht, das die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls zeigt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.