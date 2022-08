Musik statt Modeln – Saviour will jetzt mit seinen Songs durchstarten

Schon letztes Jahr wagte Saviour den Schritt in Richtung Musikkarriere. Am 5. August 2022 veröffentlicht er seine zweite Single «Blessed».

Saviour Chibueze Anosike wurde durch seinen Sieg in der ersten Staffel von «Switzerland’s Next Topmodel» bekannt.

Vier Jahre später will der 23-Jährige in der Musikbranche durchstarten.

In der ersten Staffel von «Switzerland’s Next Topmodel» erhielt Saviour Chibueze Anosike 2018 das letzte Foto von Model-Host Manuela Frey (25) und gewann damit den begehrten Titel. Seither hat sich der Fokus in seiner Karriere verändert. «Musik ist meine Leidenschaft. Ich möchte mich langsam, aber sicher von der Show, die mich berühmt gemacht hat, distanzieren», verrät der 23-Jährige gegenüber 20 Minuten. Nachdem er im letzten Jahr bereits semiprofessionell in die Musikbranche geschnuppert hat, wagt er nun den «Sprung ins kalte Wasser» und veröffentlicht am Freitag, 5. August, eine Single.