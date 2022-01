Für 12’500 Franken ersteigert : «SO 73» gestohlen – Sohn von Springreiter-Legende setzt Belohnung aus

Am Auto von Kay Melliger (22) wurde am Wochenende das Kontrollschild «SO 73» entwendet. Für Hinweise auf die Täterschaft setzt er nun eine Belohnung aus.

Seinen Mercedes fand Melliger am Sonntagmorgen ohne Kontrollschilder vor.

Kay Melliger, Sohn des berühmten Schweizer Springreiters Willy Melliger (1953-2018), kanns noch immer nicht fassen: Über die Festtage wurde ihm in Arosa sein Nummernschild «SO 73» geklaut. «Ich hatte meinen Mercedes direkt vor der Ferienwohnung meiner Mutter parkiert. In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte die Schilder abgerissen», so der 22-Jährige. Über die Motivation der Täter kann Melliger nur spekulieren: «Vielleicht waren es betrunkene Jugendliche, vielleicht wars aber auch pure Böswilligkeit.»