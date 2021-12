Diese Luxus-Güter steht auf dem Wunschzettel der Kardashians

Darin stellen Kourtney, Kim und Co. eine Liste von absurd teuren Luxusgeschenken vor.

Weihnachten gilt in unserem Kulturkreis als die Zeit des Gebens und Nehmens. Doch was schenkt man einer Person, die schon alles hat? Kourtney Kardashian (42) wollte diesem Problem Abhilfe schaffen und veröffentlichte jüngst eine Geschenke-Liste auf ihrer Website poosh.com . Für die sorgfältige Kuratierung ebenjener hat sich die 42-Jährige Hilfe geholt – und zwar von niemand Geringerem als ihrer luxusgewohnten Familie.

Sauna-Decken, Luxus-Vasen und intelligente Springseile

Kourtney hat einen extra teuren Geschenk-Tipp abgegeben: Eine Saunadecke im Wert von rund 500 Franken (siehe Bildstrecke). Angeblich biete sie «alle Vorteile eines schweisstreibenden Infrarot-Saunagangs zu einem Bruchteil der Kosten und in der Privatsphäre des eigenen Heims, nur wenige Schritte von der eigenen Dusche entfernt».

Schwester Kourtney hingegen möchte dieses Jahr etwas Gutes tun – und lieber einen Komposter im Wert von rund 450 Franken verschenken. Mutter Kris Jenner (66) schlägt eine ähnlich teure Vase namens «Lettuce Grow» vor. Immerhin: Gegen das sich selbst düngende, sich selbst bewässernde Gewächshaus in Form eines Blumentopfs, wirkt die Geschenkidee von Schwester Kim (41) schon beinahe knausrig.

Die verschenkt dieses Jahr nämlich lediglich ein Springseil. Aber natürlich nicht irgendeines – sondern ein «intelligentes». Fitnessziel und Anzahl Sprünge werden von dem Gerät schon während des Springens via LED in die Luft projiziert. «Ich möchte meinen Freunden und meiner Familie dieses innovative und praktische Springseil schenken, mit dem man seine Fitnessziele verfolgen kann», so die «Skims»-Gründerin. Kostenpunkt: «Nur» etwa 70 Franken.