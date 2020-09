Die 24-jährige Zendaya wurde für ihre Rolle in «Euphoria» als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ausgezeichnet. ABC

Darum gehts In Zeiten von Covid-19 können Award-Shows nicht wie gewohnt ablaufen.

Auch die Emmys mussten sich anpassen und fanden dieses Jahr virtuell statt.

Es war die erste richtig grosse Entertainment-Award-Liveshow seit Ausbruch der Pandemie.

Und sie gibt einen Ausblick auf die Art und Weise, wie solche Anlässe in (hoffentlich nur der nahen) Zukunft aussehen werden.

Pappfiguren und riesiger Screen statt Publikum

Werden künftig alle Award-Shows so aussehen? Statt Publikum gabs an den 72. Emmy Awards, die in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) verliehen wurden, einen Raum mit einem gigantischen Screen, auf dem über 100 Nominierte aus zehn Ländern live via Zoom zugeschaltet waren. Nur einige wenige Promis waren vor Ort, um zu moderieren und die Gewinnerinnen und Gewinner zu verkünden.

Die leeren Stühle im Saal wurden mit Pappfiguren besetzt. Der einzige Gast, der dieses Jahr im Publikum sass: Jason Bateman (51). Der US-Schauspieler mogelte sich mehr oder weniger erfolgreich unter die Karton-Stars.

DIY-Studio-Equipment wird nach Hause geschickt

Um technische Probleme zu minimieren und für eine möglichst hochwertige Übertragung zu sorgen, wurden die Stars von den Veranstalterinnen und Veranstaltern Emmy-gerecht ausgerüstet. 130 DIY-Studio-Kits inklusive Kamera, Ringlicht, Mikrofon, Laptop und Anleitung wurden zu den Promis in 20 verschiedene Städte in zehn Ländern nach Hause geschickt.

Der Plan ging auf: Tatsächlich gab es abgesehen von einigen Glitches und kurzzeitigen Soundproblemen keine technischen Desaster.

Die Award-Übergabe ist sehr seltsam – und aufwendig

Wenn über 100 Nominierte über den Globus verstreut an den Emmys teilnehmen, gibt es natürlich einige logistische Schwierigkeiten. Viele fragten sich etwa, wie das mit der Award-Übergabe ablaufen wird. Comedian Ramy Youssef (29) lieferte schliesslich eine Antwort in Videoform – und die ist ganz schön bizarr:

Tatsächlich wartete bei jeder und jedem Nominierten zu Hause jemand in einem Schutzanzug mit einem Emmy in der Hand auf die Gewinnverkündung – und verzog sich wortlos wieder, wenn der Award an einen anderen Promi geht. Immerhin winkten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freundlich.

Es gibt keinen Dresscode mehr

Obwohl die Emmys nur virtuell stattfanden, schmissen die meisten Promis sich in Schale und machten ihr Wohnzimmer zum roten Teppich. Manche beliessen es aber bei bequemer Loungewear – und Comedian Jeff Garlin (58) hatte einfach gar nichts an. Zumindest obenrum nicht.

Es herrscht Pannengefahr bei den Dankesreden

Als der britische Drehbuchutor Jesse Armstrong (48) für «Succession» den Award fürs beste Drama-Drehbuch entgegennahm und seine Dankesrede hielt, klingelte mittendrin plötzlich das Telefon. Die Kamera wechselte daraufhin zu zwei lachenden «Succession»-Stars und Armstrong spasste: «Zimmerservice, vermutlich.»

Corona-Jokes gehören zum Programm