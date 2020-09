«Die Organisation war ein Kraftakt»

In zwei Wochen legt nun Zürich mit dem ZFF nach. Entsprechend laufen die Vorbereitungen seit Wochen und Monaten auf Hochtouren. Die Organisation sei ein «Kraftakt», sagt Christian Jungen (47), der neue künstlerische Leiter des Festivals, zu 20 Minuten. «Unser Team geht seit Monaten die Extrameile, um das Filmfest zu ermöglichen.»

Schon das Programm stellte die Organisatoren vor grosse Herausforderungen. Weil die Filmemacher selbst lange an kein Comeback im Herbst glaubten, hätten sie lange keine grossen Filme sehen können. In den letzten Wochen vor Programmschluss seien nun aber noch «viele frische Herbsttitel» hinzugekommen, die man als Welt- oder Europapremiere zeigen könne, freut sich der Chef, der am Donnerstag das Programm offiziell präsentieren wird.