Hacking, Phishing und Ransomware - Das NCSC veröffentlicht den Halbjahresbericht zur Cybersicherheit in der Schweiz

So auch in der Schweiz.

Am häufigsten kam es zu Meldungen von Betrugsversuchen.

Darin zeigt sich, welche Cyber-Angriffe die Schweiz am stärksten bewegt haben.

Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) hat zum ersten Mal einen Halbjahresbericht zu den wichtigsten Cybervorfällen in der Schweiz in der zweiten Jahreshälfte 2020 herausgegeben. Der Bericht löst den bisherigen Halbjahresbericht MELANI ab. Es zeigt sich: Die Bedrohung im Netz ist allgegenwärtig. Denn allein im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahre sind beim NCSC 5542 Meldungen von Privatpersonen und Unternehmen eingegangen.

Am häufigsten – ganze 1120 Mal – gemeldet wurde sogenannter Vorschussbetrug. Dabei werden Opfer dazu überredet, einen Vorschuss an Geld an eine unbekannte Person zu übermitteln, um anschliessend ein grosses Vermögen verdienen zu können. Natürlich hören die Betroffenen nach dem Einsenden ihres eigenen Geldes nie wieder von den Betrügerinnen und Betrügern und warten vergeblich auf das versprochene Vermögen.