Ein einziges Turnier spielte Roger Federer im Jahr 2020: die Australian Open, wo er im Halbfinal gegen Novak Djokovic verlor. Danach unterzog sich der Schweizer einer Operation. Im Juni, mitten in der zwischenzeitlich angehaltenen Saison, gab er bekannt, dieses Jahr keine Ernstkämpfe mehr bestreiten zu wollen. Was er seitdem tat, ist grösstenteils unklar. Wie meist, wenn er nicht an Turnieren weilt, verschwand Roger Federer mit seiner Familie in der Versenkung.