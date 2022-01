Dank Bruder und Schwester - So beeinflussen Geschwister dein Berufsleben

So beeinflusst der Platz in der Geschwisterreihenfolge die Job-Wahl. Wichtig sei dabei, wie man die eigene Position erlebt habe, erklärt der Zürcher Psychologe Jürg Frick gegenüber «Business Insider» : Wer früh auf kleinere Geschwister aufpassen musste und das toll fand, werde später im Job eher Verantwortung übernehmen wollen.

Brüder und Schwestern, die ihre Geschwister gerne versorgt haben, übernehmen laut Frick also einen Job mit Personalverantwortung. Wer sich als Kind dazu gezwungen fühlte, sich um Geschwister zu kümmern, wird eher eine Position ohne grosse Verantwortung im Beruf suchen.

Auch Kooperation und Zusammenhalt werden gemäss Frick in der Kindheit zwischen Brüdern und Schwestern trainiert. Wer als Kind viel Unterstützung durch Geschwister erfahren habe, trete Berufskollegen und Vorgesetzten, die Ähnlichkeiten mit den eigenen Geschwistern haben, offener und freundlicher gegenüber.

Weniger Altersunterschied führt zu Konkurrenzdenken

Geschwister lehren wichtige Fertigkeiten fürs Leben

Nicht immer wählen Geschwister verschiedene Berufe, um sich voneinander abzugrenzen. Es könne durchaus vorkommen, dass jüngere Kinder den älteren Geschwistern in der Berufswahl nacheifern, sagt der Winterthurer Paar- und Familienpsychologe Henri Guttmann zu 20 Minuten.

Einzelkinder sind nicht benachteiligt

Wer ohne Geschwister aufwächst, ist darum aber nicht weniger vermögend im Beruf, versichert Guttmann. «Etliche Studien haben gezeigt, dass Einzelkinder nicht weniger sozial oder mehr rivalisierend sind.» Bei Familien mit einem Kind liege es an den Eltern, für soziale Kontakte zu sorgen.

«Das Einzige, was Einzelkinder erst später erlernen, ist die Streitkultur», so Guttmann. Denn sie würden oft erst im Kontakt mit Gleichaltrigen lernen, dass sie verpfiffen werden können oder ihre Spielsachen weggenommen werden. Dieser Kontakt entsteht aber meist erst in der Krippe oder Schule.