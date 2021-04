Antikörper-Cocktail und Asthma-Spray - So behandeln Ärzte junge Covid-Patienten

In Luzern starb im März eine 19-jährige Risikoperson an Covid-19.

Die «Heatmap» des Bundesamts für Gesundheit zeigt: Derzeit stecken sich vor allem die Altersgruppen zwischen 20 und 60 Jahren mit dem Coronavirus an. Auch hospitalisiert werden zunehmend nicht nur mehr ältere Risikopersonen. Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung, zeigte sich jüngst am Point de Presse besorgt: «Es ist eine Verschiebung zur mobilen, jüngeren Bevölkerung. Ein Teil davon könnte auf die britische Variante zurückzuführen sein.»

Für Aufsehen sorgte daneben eine 19-jährige Person aus Luzern, die im März an Covid-19 verstorben war. Laut Angaben der Behörden gehörte sie der Risikogruppe an. Experten rechnen mit den Lockerungen vom April, dass sich das Infektionsgeschehen weiter auf die junge, mobile Bevölkerung ausbreiten wird. Damit steigt auch das Risiko, dass jüngere Personen im Spital landen.



Wie diese dort behandelt werden, erklärt Huldrych Günthard, Infektiologe am Universitätsspital Zürich: Sie erhalten die selben Therapien wie ältere Patienten. Am Unispital kämen primär drei Medikamente zum Einsatz. «Patienten, die wegen Covid an einer Lungenentzündung leiden, behandeln wir mit Dexamethason», sagt Günthard. Das Mittel senke die Sterblichkeit sowohl bei hospitalisierten Patienten als auch bei Intensivpatienten.