Ein Unternehmen beteiligt sich nicht an den Verpflegungskosten, überlässt es aber den Mitarbeitenden, ob sie einen Teil ihres Bruttolohns auf die Karte laden wollen: Um auf den Maximalbetrag von 180 Franken zu kommen, muss eine Arbeitnehmerin 89.25 Franken von ihrem Nettolohn abziehen. Das Geld wird ihr auf der Lunch-Card gutgeschrieben. Die 15 Prozent Sozialabgaben (22.50 Franken) und 25.5 Prozent Einkommensteuern (38.25 Franken) von insgesamt 60.75 Franken bekommt sie zurück – sie landen auch auf der Karte. Die Arbeitgeber-Sozialabgaben von 30 Franken gibt die Firma ebenfalls zurück. Damit erhöht sich die reale Kaufkraft der Mitarbeiterin von 89.25 auf 180 Franken. Die Zahlen beziehen sich auf durchschnittliche Werte für die Schweiz. Dieser Trick funktioniert auch, wenn sich ein Unternehmen teilweise an den Verpflegungskosten der Mitarbeitenden beteiligt.

Gleich lange Spiesse für alle

Ein bisschen mehr Geld dank einer Lunch-Karte findet Personalexperte Jörg Buckmann eine gute Idee: «Schliesslich ist es in vielen Unternehmen Standard, dass Angestellte Geld fürs Essen beispielsweise in Form von Lunch-Checks erhalten.»

Die neue Lunch-Karte ermögliche nun auch Angestellten von Firmen, die keine Verpflegungskosten übernehmen wollen, die gleichen Optionen. «Die Karte schafft gleich lange steuerfreie Spiesse für alle», so Buckmann. Damit viele mitmachen, müsse das System jedoch leicht erklärbar und die Abwicklung für die Arbeitgeber einfach sein: «Da habe ich noch so meine Zweifel.»

Karte gilt auch im Supermarkt

Die Lunch-Card von Swibeco gilt in mehr als 35’000 Betrieben, die Visa akzeptieren – also in Restaurants, Take-Aways, Bäckereien, Fast-Food-Läden und sogar in Supermärkten. In Coop oder Migros können mit dem Geld also auch Non-Food-Produkte gekauft werden.