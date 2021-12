Bei Rolls-Royce in Südengland gibts 37 Ausbildungsplätze zu vergeben

37 Lernende sucht der Luxusautohersteller für 2022. Zur praktischen Ausbildung am Hauptsitz kommt ein Teilzeitstudium an örtlichen Unis dazu – beides finanziert von Rolls-Royce.

Wer schon immer davon geträumt hat, in der Automobilindustrie bei einem Luxushersteller zu arbeiten, der hat nun bei Rolls-Royce die perfekte Gelegenheit. Heuer bietet der britische Autohersteller eine Rekordzahl von 37 Ausbildungsplätzen an – die höchste Anzahl seit Lancierung des Programms im Jahr 2006.

Grund für den Anstieg der Ausbildungsplätze sind die starken Verkäufe des Luxusautoherstellers, neue Modelleinführungen wie der Rolls-Royce Ghost Black Badge und eine neue Generation von elektrischen Luxusautos, die vom Spectre – dem ersten Elektroauto von Rolls-Royce – angeführt wird.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Rolls-Royces Lehrlingsprogramm sucht der Luxusautohersteller 37 neue Auszubildende. Noch kann man sich bis Februar 2022 bewerben. Rolls-Royce So könnte es für dich ab September 2022 aussehen. Dann startet das Ausbildungsprogramm 2022 am Hauptsitz von Rolls-Royce in Goodwood in Grossbritannien. Rolls-Royce Für den Luxushersteller könnte es momentan nicht besser laufen. Der Rolls-Royce Ghost Black Badge ist heiss begehrt und verkauft sich wie geschnitten Brot. Rolls-Royce

Auf nach Südengland

Falls du ins Ausbildungsprogramm aufgenommen wirst, darfst du ab September 2022 Chichester in Südengland, den Hauptsitz von Rolls-Royce, als deine neue Heimat bezeichnen. Die kleine Stadt mit knapp 27’000 Einwohnern ist zwar nicht für ihr ausschweifendes Partyleben bekannt, mehrmals im Jahr trifft sich dort das Who is Who der britischen und internationalen Automobil- und Motorsport-Szene zu den legendären Goodwood-Festivals.

Sobald du unter den Fittichen von Rolls-Royce bist, bleibst du dort für zwei bis vier Jahre und absolvierst eine Ausbildung, die sowohl Theorie als auch Praxis miteinander kombiniert. Nebst deiner bezahlten Arbeit bei Rolls-Royce wirst du ein Teilzeitstudium an einem örtlichen College oder einer Universität besuchen. Die Ausbildung und der Abschluss werden vollständig vom Unternehmen finanziert.

Natürlich kannst du zwischen verschiedenen Bereichen auswählen. Etwa die Produktion, wo die Lernenden eine handwerkliche Ausbildung in den Bereichen Montage, Innenausstattung, Oberflächenveredelung, Innenverkleidung und Qualitätsmanagement für Gesamtfahrzeuge bekommen. Man kann aber auch ausserhalb der Produktion in anderen Abteilungen eine Ausbildung machen – unter anderem auch in verschiedenen Management-Abteilungen. Wer weiss, vielleicht steht dir dann künftig auch ein Rolls-Royce als Geschäftsauto zur Verfügung.

Auf der Karriereleiter nach oben

Denn nicht um sonst weist Rolls-Royce darauf hin, dass viele Auszubildende nach Abschluss ihrer Ausbildung in Aufsichts-, Technik- und Managementpositionen innerhalb des Unternehmens tätig sind. «Wir haben schon immer erkannt, wie wichtig es ist, in künftige Talente zu investieren, nicht nur um unsere eigenen Geschäftsziele zu unterstützen, sondern auch um die Fähigkeiten und das Wissen in der britischen Luxusindustrie im Allgemeinen auszubauen», sagte Torsten Müller-Ötvos, CEO von Rolls-Royce. «Unsere Auszubildenden erhalten nicht nur eine erstklassige Ausbildung in praktischen handwerklichen, technischen oder kaufmännischen Fertigkeiten, sondern erwerben auch Qualifikationen bis hin zu Abschlüssen, die vom Unternehmen vollständig finanziert werden. Das ist eine grossartige Gelegenheit und eine wirklich attraktive Alternative zum Studium für diejenigen, die sich in einer praxisnahen Lernumgebung wohlfühlen.»

Bewerbungen sind hier noch bis zum 20. Februar 2022 möglich – Grundvoraussetzung sind ein guter Schulabschluss und sehr gute Englischkenntnisse. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die erfolgreichen Bewerber im September 2022 in das Ausbildungsprogramm aufgenommen.