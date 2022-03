Kleidertausch – So bekommt dein Lieblingsteil ein zweites Leben

Übrige Teile werden gespendet

Wer teilnehmen möchte, könne maximal acht Kleidungsstücke oder Accessoires mitbringen. Angenommen werden ausschliesslich gut erhaltene, saubere Kleider, Schuhe, Taschen und Schals. «Die Teile werden dann aufgrund der Marke, Art, Zustand und des Materials in drei Kategorien eingeteilt», so Tanner. Für jedes Teil erhalte man einen Bon, der gegen ein anderes Kleidungsstück in der entsprechenden Kategorie getauscht werden kann. Kleidungsstücke, die am Ende des Anlasses übrig bleiben, werden an die «Blaukreuz Brockenstube» in Gais AR gespendet.





Der Kleidertausch findet am Samstag von 13 bis 16 Uhr im Textilmuseum St. Gallen statt. Die Kleiderabgabe ist von zehn bis 15 Uhr möglich. Der Eintritt ins Textilmuseum ist an diesem Tag gratis. Für die Teilnahme am Swap wird ein Unkostenbeitrag von zehn Franken verlangt.