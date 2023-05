So benutzen Ukrainerinnen russische Soldaten

Ukrainerinnen haben es in den sozialen Medien auf russische Soldaten abgesehen. (Symbolbild)

Allgemein ist die ukrainische Zivilbevölkerung in der Informationsbeschaffung enorm aktiv.

Im russischen Krieg gegen die Ukraine schreiben Ukrainerinnen auf Dating-Plattformen russische Soldaten an.

Viele Geheimdienste setzen schon Jahrzehnte auf sie: Eine Frau lockt eine Zielperson in eine sogenannte «honey trap», damit diese später erpresst oder ihr Ruf geschädigt werden kann. Auch im Krieg gegen die Ukraine werden solche Taktiken angewandt, «honey traps 2.0» sozusagen.

So schreiben ukrainische Frauen in Dating-Plattformen oder Telegram-Chats gezielt russische Soldaten an. Sie geben sich als Russinnen aus, die hinter dem Krieg stehen und Soldaten hot finden. Über Wochen gewinnen sie deren Vertrauen und entlocken ihnen Informationen über ihren Standort oder ihre Aufgabe.