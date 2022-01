Ferienplanung – So bereist du mit dem Nachtzug Europa

Gerade wer in Europa Ferien plant, braucht nicht zwingend ein Flugzeug besteigen. Auch von der Schweiz aus bieten sich per Nachtzug attraktive Destinationen an.

Welche Orte erreicht man ab der Schweiz mit einem Nachtzug?

Und was viele nicht wissen: Mit dem Alpen-Sylt Nachtexpress erreicht man ab Basel per Nachtzug gar die Insel Sylt im Norden Deutschlands.

Tipp: Kombination mit europäischen Nachtzügen

Doch bei diesen Destinationen muss es nicht aufhören. Man kann auch mehrere Nachtzüge kombinieren. Beispielsweise man fährt mit dem Zug nach Berlin, verbringt da zwei schöne Tage und besteigt danach den Nachtzug nach Kopenhagen oder gleich nach Stockholm . Und wen es noch weiter in den Norden zieht, kann von da aus mit einem Nachtzug bis in den Norden Schwedens oder auch Norwegens weiterfahren.

Bei welchen Nachtzügen kann ich mein Auto verladen?

Wer sein eigenes Fahrzeug – Auto oder Motorrad – in den Ferien mit dabei haben möchte, sich die lange Fahrt aber sparen möchte, kann sich komfortabel im Nachtzug in ein Bett legen und das Fahrzeug verladen. Möglich ist dies bei einer Fahrt in Richtung Norddeutschland. Auch auf ausgewählten Strecken des Nightjets kann man sein Fahrzeug verladen – dies jeweils ab Feldkirch an der Grenze zur Schweiz.