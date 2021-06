5 Jahre, 25 Länder und 60’000 Kilometer - So bereiste Martina mit dem Velo die Amerikas

Hindernisse gabs natürlich auch. Im Podcast «Fernweh» erinnert sich die Grafikerin an Hochs und Tiefs ihrer Reise.

In der sechsten Folge spricht Host Freezy mit Grafikerin Martina Gees, die ihre Veloreisen auf Colorfish dokumentiert.

Ein bisschen träumen und Fernweh stillen – yep, auch darum gehts. Die Podcast-Gäste schwelgen in Erinnerungen an ihre grössten Trips und liefern Inspiration.

Angefangen hat Martina ihre Reise mit ihrem damaligen Partner. «Mit dem Velo zu reisen war eigentlich seine Idee», erklärt sie Podcast-Host Freezy. Allerdings habe ihm das Velofahren nicht so gefallen und nach einem halben Jahr sei er in die Schweiz zurück gereist.

Zweieinhalb Jahre mit einer Fremden und ein U-Turn

«An einer Tankstelle in Argentinien lernte ich dann zufällig eine andere Schweizerin kennen. Sie hatte auch so eine vage Idee, eventuell mal mit dem Velo nach Alaska zu fahren», erinnert sich Martina. Die beiden waren anschliessend zweieinhalb Jahre zusammen unterwegs, bevor die Grafikerin einen Mann kennenlernte und einen U-Turn hinlegte.

Die Stadt Ushuaia an Argentiniens Südspitze hatte Martina im ersten Teil ihrer Panamericana-Reise verpasst. Bei der Rückkehr klappte es dann.

Freezy ist beeindruckt: «Du hast 60’000 Kilometer zurückgelegt. Das macht ein durchschnittlicher Autofahrer in der Schweiz in etwa vier Jahren, du hast es mit dem Velo in fünf gemacht.» Martina meint: «Und ich war langsam unterwegs.»