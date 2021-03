Annullationen, Entlassungen, Kurzarbeit – die Reisebranche war wegen Corona arg gebeutelt. Nun erwartet sie einen Run auf Ferien am Strand. Kann sie dem Ansturm mit weniger Personal standhalten?

Nach einem Jahr Corona ist die Sehnsucht nach Ferien riesig. Und die Aussichten auf Strandferien im Sommer sind gut. Der Chef von Tui Deutschland rechnet damit, dass etwa die Reisewarnung für die Balearen bald aufgehoben wird, wie er in einem Interview sagte.

Das sind gute Nachrichten für jene, die unter der Reiseabstinenz leiden. Für manche war es gar eine emotionale Belastung. Diese dürften zügig ihre Koffer packen und die Reisebüros stürmen, wenn die Reiserestriktionen gelockert werden.

Easyjet mit 300 Prozent im Plus

So war es schon in England. Nachdem Premier Boris Johnson ankündigte, zum Sommer die Grenzen zu öffnen, brach der Damm bei den Reiseanbietern. Die Buchungen nach Spanien, Portugal und Kreta stiegen sprunghaft an, die Billig-Airline Easyjet verzeichnete gar ein Buchungs-Plus von mehr als 300 Prozent.

Die Reiselust bei den Engländern ist auch deshalb so gross, weil sie unter einem harten Lockdown litten, wie Tourismus-Professor Urs Wagenseil von der Hochschule Luzern zu 20 Minuten sagt. In der Schweiz war das zwar nicht so extrem der Fall, dennoch hofft er auf einen Boom für die «arg gebeutelte Reisebranche».

«Die Batterien sind nach der Kurzarbeit aufgeladen»

Noch seien die Schweizerinnen und Schweizer verunsichert wegen Corona, sagt Wagenseil. Deshalb steige die Nachfrage nach kompetenter Beratung im Reisebüro. Doch sind diese dafür überhaupt gewappnet? Mehr als die Hälfte der Firmen in der Reisebranche haben im Corona-Jahr Mitarbeitende entlassen, wie eine Umfrage des Branchenportals «Travel Inside» zeigt.

Trotzdem ist Wagenseil überzeugt, dass die Reisebüros den möglichen Ansturm bewältigen können. «Das Gros der Mitarbeitenden ist auf Kurzarbeit, hat die Batterien aufgeladen und wartet sehnlichst, dass sie endlich wieder produktiv arbeiten können. Zu beraten und Buchungen für Reisende tätigen zu können, ist motivierend. Da ist man auch bereit für Extraschichten», sagt Wagenseil.

Weitere Entlassungen seien eher nicht zu erwarten; Voraussetzung dafür sei aber die Normalisierung der internationalen Reisemöglichkeit. Eher denkbar sei, dass die Reiseanbieter Mitarbeiter, von denen sie sich im Corona-Jahr trennen mussten, zurück ins Boot holen und wieder einstellen. Aber nur dann, wenn der Trennungsprozess zuvor ohne Unstimmigkeiten verlief und die Marktnachfrage dies erfordert, wie Wagenseil bemerkt.

Hotelplan rät zu kurzfristigen Buchungen

Die Reisebüros bestätigen Wagenseils Einschätzung. Tui Suisse erwartet einen grossen Buchungsansturm vor den Sommerferien, sobald absehbar ist, wie Ferien dann möglich sind, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagt. Und zwar unabhängig vom Fortschritt der Impf-Kampagne. Entscheidend sei ein negativer PCR-Test, den die meisten Länder zur Einreise verlangen würden. Die Mitarbeiter von Tui Suisse sind in Kurzarbeit. Sobald die Nachfrage steigt, verlängere Tui die derzeit eingeschränkten Öffnungszeiten der Reisebüros wieder.

Auch bei Hotelplan waren sämtliche Mitarbeiter im Corona-Jahr in Kurzarbeit, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagt. Sobald es wieder losgeht, würden diese zurück ins Reisebüro geholt. «Dann sind wir bereit», sagte die Sprecherin. Sie gehe davon aus, dass im Sommer Ferien am Mittelmeer möglich sind, rät aber zu kurzfristigen Buchungen wegen der ungewissen Situation. Sie versichert aber, dass es genügend Platz für alle hat

Kuoni bietet neu Beratungen per Videocall

Kuoni hofft darauf, die Reiseträume der Kunden spätestens ab Pfingsten wieder erfüllen zu können, wie ein Sprecher auf Anfrage sagt. Dafür brauche es aber von den Behörden eine vereinfachte Testmöglichkeit für Reisende, freie Fahrt für Geimpfte und eine Aufhebung der pauschalen Quarantänepflicht für negativ Getestete.

Ein hohes Nachfrageplus könne jederzeit bewältigt werden. So bietet Kuoni bereits wegen Corona seine Beratungen neu analog und virtuell per Videocall an. Kuoni verfüge derzeit über 67 Experten, die auf diesem Weg erreichbar seien. Des Weiteren sind bis 14 Tage vor Abreise kostenlose Stornierungen möglich.

Auch bei Globetrotter hat man keine Angst vor einem Ansturm. «Wenn uns die Kundinnen und Kunden überrennen, würde uns das freuen. Wir haben genug Mitarbeitende, die alles geben», sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten. Sie rechne derzeit aber noch nicht damit. «Globetrotter ist auf Fernreisen ausserhalb Europas spezialisiert. Es dauert wohl noch bis Herbst, bis diese wieder vermehrt möglich sind», so die Sprecherin.