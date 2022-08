Strommangellage: So bereitest du dich richtig auf den Winter vor

Lagerfähige Nahrungsmittel: «Man sollte sich auf Lebensmittel konzentrieren, die man in grossen Mengen und über längere Zeit lagern kann. Also zum Beispiel Nahrungsmittel in Konservendosen», sagt Philipp Nater, Geschäftsführer von sichersatt.ch, «dem Spezialisten für stationären Notvorrat».

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) empfiehlt zudem, Lebensmittel zu lagern, die man ohne Kochen geniessen könne. Dazu gehörten zum Beispiel Schokolade, Zwieback oder Trockenfrüchte. Der Vorrat an Lebensmitteln sollte mindestens eine Woche reichen. Die Produkte sollten trocken, kühl und lichtgeschützt aufbewahrt werden.