Auch nach 23 Uhr zeigt die St. Galler Polizei Präsenz und kontrolliert vereinzelt Menschen am Bahnhof.

So sah es auf dem Roten Platz um 23.30 Uhr aus - menschenleer.

Die Polizei kontrolliert eine Gruppe Menschen am Blumenmarkt.

Personen, die trotz Wegweisung in der Stadt aufkreuzen, kassieren eine Anzeige.

Wer an den Krawallen teilnimmt oder als Gaffer daneben steht, wird weggewiesen.

Für kommenden Freitag wurde auf Social Media zu erneuten Versammlungen und Krawallen in der St. Galler Innenstadt aufgerufen.

Nachdem in den sozialen Medien Aufrufe zu erneuten Massenversammlungen und Krawallen in der St. Galler Innenstadt aufgerufen wird, bereitet sich die Polizei auf weitere Randale vor. «Es werden weiterhin weder Gewalt noch Sachbeschädigungen geduldet», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.