Die Frachtdivision Swiss Worldcargo will in Zukunft Corona-Impfstoffe transportieren.

Weltweit laufen über 200 Impfstoffprojekte gegen Corona. In Grossbritannien wurden bereits erste Personen geimpft. Swissmedic prüft derzeit zwei Anträge in einem rollenden Verfahren. Bald ist also mit einer Zulassung von Covid-19-Impfstoffen zu rechnen. Darauf bereitet sich nun die Swiss vor.