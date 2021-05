Gipfel am 16. Juni - So bereitet sich Genf auf das Biden-Putin-Treffen vor

Das Treffen wurde am Dienstag offiziell bestätigt.

via REUTERS

Joe Biden wird sich in Genf mit Putin treffen.

Der US-Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden – wie sie im Juni nach Genf reisen oder wo sie residieren, ist derzeit noch unklar.

Das Gespräch findet am 16. Juni statt und bedeutet einen diplomatischen Erfolg für die Schweiz: Es ist das erste amerikanisch-russische Spitzentreffen in Genf seit November 1985.

Laurent Canel organisiert das Treffen in Genf. Er rechnet mit bis zu 1000 Sicherheitskräften. Ort und Unterkünfte seien jedoch noch nicht bekannt.

Joe Biden und Wladimir Putin treffen sich in Genf, um über «dringliche Themen» zu sprechen.

Nur drei Wochen bleiben der Stadt Genf, um das amerikanisch-russische Spitzentreffen zu planen: Der US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin wollen am 16. Juni in der Schweiz über alle «dringlichen Themen» sprechen, erklärte das Weisse Haus am Dienstag.