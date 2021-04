In der Morgenthal Apotheke in Zürich gingen am Mittwochmorgen bereits 300 Tests über den Ladentisch.

In den Schweizer Apotheken sind seit Mittwoch Corona-Selbsttests für zu Hause erhältlich. Das Interesse ist gross: Allein im Kanton Zürich gingen schon am Mittwoch über 100’000 Stück über den Tresen. Im Kanton Aargau waren es laut Präsident des Aargauer Apothekerverbands Lukas Korner sogar rund 150’000. «Damit konnten wir circa fünf Prozent der Bevölkerung mit Tests versorgen. Wir sind sehr motiviert und unsere Kapazitäten sind noch nicht erschöpft.»

Apotheken brauchen zusätzliches Personal

Dass die Test-Abgabe fast störungsfrei anlief, sei aber nur dank einem grossen Mehraufwand der Apotheken möglich gewesen. «In meiner eigenen Apotheke mussten wir über Ostern durcharbeiten», sagt Korner. Die Apotheken bekommen die Tests von Roche in 25er Packungen geliefert und müssen sie dann in Fünfer- oder Einzelpackungen aufteilen. «Mit allem Zubehör gibt jedes Säckli viel zu tun», sagt Korner.

Mit dem Einpacken ist aber noch nicht alles erledigt. Um die Abgaben möglichst rasch erledigen zu können, hat Korner zusätzliches Personal angestellt. «Bei mir helfen jetzt zwei Pensionierte und zwei Personen aus, die vorher in der Gastro tätig waren. Anders kommen wir nicht nach.» Obwohl die neuen Angestellten keine Erfahrung in der Branche haben, seien sie trotzdem eine grosse Hilfe. «Wir setzen sie zum Abpacken und für administrative Aufgaben ein», erklärt Korner.

Die Zürcher Apothekerin Valeria Dora musste ebenfalls zusätzliches Personal engagieren. «Bei uns wurden die Ressourcen schon vor Ostern knapp, als viele Leute einen Antigen-Schnelltest machen wollten.» Deshalb habe sie drei Aushilfen auf Stundenlohnbasis angestellt. Das zusätzliche Personal könne sie auch jetzt gut gebrauchen. Dabei betont Dora die grosse Hilfsbereitschaft unter den Aushilfen. «Es kam eine pensionierte Kinderkrankenschwester in die Apotheke, als sie vom Personalmangel gehört hat. Sie wollte sehen, wie es so läuft, bot Hilfe an und kurz darauf war sie schon mit uns am Arbeiten.»