Maskenpflicht

So gehen Sie souverän mit Masken-Ignoranten im ÖV um

Wie sage ich dem Gegenüber im Zug, er müsse eine Maske aufsetzen? Es gilt: Immer freundlich bleiben und nicht den «Sheriff» spielen.

Wie sage ich einem Mitpendler, der keine Maske trägt, dass er dies doch tun soll?

Simon Gehren betont, dies sei eine Typfrage. «Wenn man es ansprechen will, würde ich zunächst freundlich fragen, warum die Person keine Maske trägt. Etwa: ‹Guten Tag. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, warum Sie keine Maske anhaben?›»



Es könne sein, dass eine Person aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf oder dass sie die Maske vergessen hat. «Das kann jedem und jeder einmal passieren. In diesem Fall ist es gut, man hat eine Reservemaske dabei, die man dann geben kann», sagt Gehren. Wenn dies nicht der Fall sei und die Person ohne Maske keinen guten Grund habe, rät er, eine Ich-Botschaft zu formulieren: «Ich würde mich sicherer fühlen in diesem engen Zug, wenn Sie eine Maske anziehen würden.»Gehren betont, wie wichtig in der derzeitigen Krise Empathie sei.