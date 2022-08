Diese Accessoires brauchst du am Eidgenössischen Schwingfest

Dieses Wochenende findet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt. Bei dem Grossanlass, der alle drei Jahre stattfindet, feuern die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sportler beim Schwingen, Hornussen und Steinstossen an.

Im Dresscode mit Edelweisshemd und Chüeli-Gurt

Gut behütet vor der Sonne

Das praktische am Bucket Hat: Du kannst ihn ganz klein zusammenfalten und in deinem Rucksack oder deiner Tasche versorgen: Bucket Hat, Fr. 14.95 von H&M

Lösch deinen Durst mit Stil

Ein Teil des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests ist auch die Festmeile mit zahlreichen Verpflegungs- und natürlich auch Bierständen. 264'800 Liter Bier gönnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer vor drei Jahren am ESAF in Zug. Gegen ein ausgelassenes Wochenende spricht nichts, wichtig ist aber, dass du, gerade wenn es warm ist, auch genügend Wasser trinkst. Am einfachsten geht das, wenn du dein Getränk in einem Flaschenhalter, also einem Bottle Bag, immer bei dir trägst.