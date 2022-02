Schnittblumen länger haltbar machen – mit diesen Tipps klappt es

Ein schöner Blumenstrauss haucht jeder Wohnung im Nu Leben ein und sorgt bei der beschenkten Person für ein Lächeln auf dem Gesicht. Bloss schade, wenn die Blüemli schon nach wenigen Tagen welken. Mit diesen Tipps hast du länger Freude an deinem Strauss.

Vase

In der Blumenvase können sich schnell Bakterien ansammeln, die dafür sorgen, dass deine Blüemli schneller verwelken. Wenn du das Wasser wechselst, solltest du die Vase jeweils auch gleich reinigen. Stelle die Vase regelmässig in den Geschirrspüler ­ oder spüle sie mit etwas Backp u lver u nd warmem Wasser aus. Eine besonders enge Vase bekommst du mit einer Flaschenbürste sauber.