Velofahren mit Kleid oder Rock: Diese Tricks helfen

Egal, ob luftig-weite Hose, schöner Maxirock oder das liebste Sommerkleid: Wer outfittechnisch keine Kompromisse eingehen will, lässt das Velo ab und an mal stehen – wer will schon Kleiderfetzen aus der Kette ziehen, Ölflecken herauswaschen oder gar einen Unfall bauen? Die gute Nachricht: Mit den richtigen Tricks muss das gar nicht sein.

Münzentrick

Der gute alte Münzentrick macht dein Outfit im Handumdrehen velosicher. Du brauchst nur ein Haargummi und einen Zweifränkler. So gehts: Einfach den hinteren Rocksaum durch die Beine zum vorderen ziehen, die Münze in den Stoff geben und anschliessend beide Teile mit dem Gummi zusammenbinden. Der Rock ist dadurch fixiert und beschwert, sodass er durch den Fahrtwind nicht mehr nach oben weht. Wer keine Falten riskieren möchte, kann die Stoffe auch mit einer Sicherheitsnadel verbinden – das dauert aber etwas länger.

Haargummi-Helfer

Und auch wenn es dir beim Rock weniger ums Hochwehen und mehr ums Flattern geht, helfen Haargummis: Alles, was in die Speichen wehen könnte, nach vorne nehmen und wie einen Dutt zusammenbinden.

Radlerhose

Für den Münzentrick ist dein Kleid oder Rock zu kurz? Dann empfiehlt es sich, ein Paar Radlerhosen für die Velo-Strecke unterzuziehen. So bleibt auch bei einer Windböe alles blickdicht und die Oberschenkel scheuern nicht am Sattel. Das gilt auch noch am Rest des Tages: Die Bikershorts verhindern den nervigen Wolf, der sonst im Sommer mal ein guter Bekannter werden kann. Einfach zu heiss? Dann kann, am Zielort angekommen, das Unterteil wieder ausgezogen werden. Bikershorts lassen sich wirklich sehr klein zusammenfalten und passen dann in fast jede Tasche.