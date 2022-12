Was tun, damit der Christbaum lange schön bleibt?

Die Nadeln vom Christbaum fallen zu früh ab, das Wasser der Halterung läuft über, der Baum verliert nach wenigen Tagen seine Nadeln. Christbaumprofi Philipp Angehrn erklärt dir, wie dir all diese Probleme dieses Jahr erspart bleibt.

Profi erklärt : So bleibt der Christbaum in der Stube grün und bringt keine Sauerei

1 / 7 Philipp Angehrn kennt sich mit Weihnachtsbäumen aus. 20min/ Shannon Zangger 20 Minuten liess sich vom Profi Tipps geben, wie der Baum im Wohnzimmer möglichst lange schön bleibt. 20min/ Shannon Zangger Phillipp Angehrn verkauft jährlich circa viertausend Christbäume. 20min/ Shannon Zangger

Darum geht Philipp Angehrn, gelernter Landwirt und Christbaumverkäufer, erklärt dir, wie du deinen Weihnachtsbaum unbeschadet durch die Festtage bringst.

Auf vier Hektaren zieht er circa 35’000 Tannen heran.

Die Nadel fallen ab, das Brandrisiko erhöht sich und aus einer Freude wird ein Schrecken. Es gibt genügend Gründe, warum man sich um seinen frisch zugelegten Weihnachtsbaum richtig kümmern sollte. 20 Minuten war bei der Familie Angehrn aus Häggenschwil SG zu Besuch und hat die Profis gefragt, wie die Tannen im Wohnzimmer möglichst lange in voller Pracht bleiben. Philipp Angehrn leitet den Familienbetrieb bereits in der dritten Generation. Er verkauft in der Ostschweiz jährlich circa 4000 Weihnachtstannen.

In diesem Video erklärt dir der Profi Philipp Angehrn, wie dein Weihnachtsbaum möglichst lange im Wohnzimmer überlebt und zudem keine Sauerei anrichtet. 20 Minuten/ Shannon Zangger

«Auf unserem Hof kultivieren wir neben den Tannen auch Obst und haben dazu eine Schweinezucht. Unsere Betriebseinnahmen teilen sich ziemlich in diesen drei Bereichen auf», so der 32-Jährige zu 20 Minuten. Auf seinen beiden Betrieben zieht der Häggenschwiler circa 35’000 tausend Tannenbäume auf vier Hektaren heran. An jeder Stelle, wo ein Baum gefällt wird, wird gleich ein neuer Setzling gepflanzt. So ist gewährleistet, dass immer verschiedene Baumgrössen für den Verkauf zur Verfügung stehen.

Für den gelernten Landwirt bedeutet Weihnachten lange Tage, an denen er elf bis zwölf Stunden pro Tag arbeitet. «Ich bin so aufgewachsen. Bereits als Kind habe ich viel beim Weihnachtsbaumverkauf mitgeholfen. Treffe ich die gelassenen Menschen, welche sich Zeit nehmen, um bei mir eine Tanne für die Festtage zu kaufen, ist das für mich Weihnachten.»

«Miettannenbäume sehen miserabel aus»

Die meisten Tannen, die bei der Familie Angehrn kultiviert werden, sind Nordmannstannen. Heimisch sind diese Pflanzen in den skandinavischen Ländern. «Die Nachfrage nach einheimischen Varianten steigt aber» ,so Angehrn. «Blautannen und Rotttannen haben aber den Nachteil, dass sie deutlich schneller ihre Nadeln verlieren», so der St. Galler weiter.

Eine klimaneutrale Variante für eine echte Tanne im Wohnzimmer soll das Mieten einer Topftanne sein. Diese werden nach den Weihnachtstagen vom Vermieter in den Boden gepflanzt und in den nächsten Jahren wieder ausgegraben. Laut Angehrn ein Trugschluss: «Ein solcher Baum bringt einen riesengrossen Aufwand mit sich. Alleine der Transport benötigt eine Menge Energie. Ich habe erst gerade eine solche Tanne gesehen – sie sah miserabel aus. Für den Baum ist das ein schwer verdaulicher Stress.» Angehrn verkauft als alternative Topfpflanzen, die sich nach Weihnachten wunderbar in den Garten setzen lassen.

Holst du dir dieses Jahr einen Weihnachtsbaum? Ja, ich hole mir jedes Jahr einen. Dieses Jahr besorge ich mir zum ersten Mal einen Tannenbaum. Nein, ich feiere kein Weihnachten. Habe einen Plastikbaum.

Ostschweiz-Push

Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.

Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.