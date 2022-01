«Meinsch, bisch de krass, wil du Bändeli häsch?» – So brav ist Bändeli-Osman heute

Er sei gar nicht so, verteidigt sich Osman im Interview mit Social-Media-Star Zeki 20 Jahre später.

In der Talkshow «Fohrler live» sorgte Osman 2001 mit seinen Sprüchen für eine aufgeheizte Stimmung.

Typen, die ihn «blöd alueged», drohte Osman mit der Faust. Und auf die Frage, was passiere, wenn ein Typ seine Freundin anschaue, antwortete er: «Dänn frissi ihn lebendig uf. Grad, wo er isch, Mann.» Sein Verhalten erklärte er mit: «Ich ha Ehre, Mann, ich ha Stolz.» Als ihn ein Mann mit Bandana aus dem Publikum kritisierte, blaffte er ihn an: «Meinsch, bisch de Krass, wil du Bändeli häsch?»

20 Jahre später: Osman hat die weissen Plateauschuhe gegen schwarze Stiefel getauscht. Die Mütze mit der Sonnenbrille ist einem schlichten schwarzen Cap gewichen. Keine Spur mehr von seiner Überheblichkeit in der legendären Talkshow «Fohrler live» im Jahr 2001, die wegen ihm aus dem Ruder lief. «Auf jeden Fall», stimmt er auf die Frage zu, ob er jetzt ein ruhiger und bodenständiger Typ sei.

Sprüche habe er «extra rausgelassen»

Social-Media-Star Zeki hat den Mann, dessen Sprüche eine ganze Generation prägten, am Montag in einem Interview (siehe Video oben) aus der Versenkung geholt. Die Leute hätten nach Osman gesucht, deshalb habe er sich für diesen Auftritt entschieden, sagt Osman. «Untergetaucht bin ich nicht», so der 38-Jährige. Lediglich habe er mit Youtube oder sozialen Medien nichts zu tun.