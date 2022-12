Feuerwerk an Silvester: So schützt du deine Haustiere

Das Silvesterfeuerwerk bringt viele Menschen in Euphorie und Feierlaune.

Mit Silvester findet auch wieder das grosse Feuerwerk-Geknalle statt, mit dem das neue Jahr empfangen wird. Was die meisten Menschen fasziniert und in Scharen anzieht, lässt unsere tierischen Freunde vor Angst erzittern. Auch Tierhilfestationen oder Tierheime sind von diesem Problem betroffen. Eine Organisatorin einer Hundehilfestation aus St. Gallen erklärt, wie sie ihre Tiere schützt und gibt Tipps, wie auch du deine Lieblinge möglichst ohne Strapazen durch die Silvesternacht bringst.

«Grundsätzlich können wir das Knallen nicht komplett verhindern. Man kann seinen Tieren aber sehr helfen, indem man sie beruhigt und auf keinen Fall alleine lässt», sagt Heidi Steiger, Leiterin der Hundehilfe Motril in St. Gallen zu 20 Minuten. Einsperren in einen Keller ist keine gute Idee: «Die Tiere fühlen sich so nur alleine gelassen.»