Maria, warum ist Detoxing jetzt so wichtig? Über die Feiertage isst man fettig, salz- und zuckerreich. Dazu kommt der Alkohol. Zu feiern und geniessen ist schön und wichtig – danach gilt es jedoch, den Körper wieder in Balance zu bringen, ihn zu entgiften und zu entschlacken.

Wovon genau befreien wir uns, wenn wir detoxen? Von Schad- und Giftstoffen wie Abgasen oder Nikotin und Alkohol auf einer Party. In Kombination mit dem Essen können die zu fiesen Mitessern und Talgablagerungen in verstopften Poren führen. Diese Toxine wollen wir nun wieder loswerden.

Welche Detoxbehandlungen empfiehlst du jetzt?

Ich persönlich schwöre hier auf so genannte Sculpting-Behandlungen – dabei wirst du mit einer wird speziellen Technik massiert, was die Durchblutung im Körper angeregt. Das kann bei Wassereinlagerungen in den Beinen und Stauungen der Lymphe helfen.