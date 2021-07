Schön im Schlaf - So bringst du deinen Schönheitsschlaf auf nächste Level

Am Abend zu Bett gehen und am nächsten Morgen noch schöner aufwachen? Das geht mit unseren Tricks!

Noch eine letzte halbe Stunde durch Instagram scrollen, bis die Augen langsam schwer werden und fünf bis acht Stunden später immer noch hundemüde, zerknittert und mit geschwollenen Augen aufwachen – ja, zugegeben, das kennen wir.

K lar, das Smartphone hat im Bett nichts zu suchen. Und fünf Stunden Schlaf sind vielleicht doch etwas wenig. Nebst gut gemeinten Ratschlägen gibt es aber auch Beauty-Tipps, die dich ohne grosses Umgewöhnungstraining im Schlaf schöner machen. Unsere besten Tipps verraten wir dir hier.

1. Das richtige Schlaf-Equipment kennen

Eine gute Matratze und bequem e Kissen sind essen z iell, doch es gibt noch mehr, was hilft. Wer auf Eukalyptus-Bettwäsche setzt, tut sich etwas Gu tes, denn die Lyocell-Faser, die aus dem Lieblingsbaum der Koalas gemacht wird, ist viel glatter als Baumwolle und verhindert so, dass unsere Haare sich aufrauen oder wir mit Bettfalten an Gesicht oder Körper aufwachen. Plus: Im Gegensatz zu Seidenbettwäsche, die einen ähnlichen Effekt hat, ist Eukalyptus-Bettwäsche vegan und ihre Herstellung deutlich ökologischer.

100% Lyocell lässt uns knitterfrei aufwachen: Satin-Duvetbezug, Fr. 99.– von Urbanara Urbanara Verschafft uns ruhige und glatte Nächte in einer Mischung aus Baumwolle und Lyocell: Duvetbezug, Fr. 54.95 von La Redoute La Redoute Kommt im passenden Eukalyptus-Ton: Lyocell-Bettwäsche, Fr. 44.95 von Tchibo Tchibo

2. Auf Overnight-Treatments setzen

Dein letzter Spa-Day ist schon eine Weile her? Mache ein bis zweimal pro Woche eine Spa-Nacht draus. Statt wenige Minuten lässt du deine Lieblingsmaske dazu einfach eine Nacht lang einwirken . Spezielle Sleeping-Produkte sind dazu nicht u n bedingt n otwendig. Allerdings solltest du auf eine creme- oder gelartige, feuchtigkeitsspendende Textur achten (Tonerde ist also keine so gute Idee). Deine Haut wird dir den Overnight-Boost danken.

Nährende Creme versorgt unsere Haut mit allem, was sie braucht: Vionsource-Hydra Maske von Caudalie, Fr. 27.– bei Globus Globus Die Gel-Maske ist auch über Nacht nicht zu schwer: Very Rose Maske von Nuxe, Fr. 26.45 bei haar-shop.ch haar-shop.ch Viel Feuchtigkeit, viel Zeit zum Einwirken: Water Sleeping Mask von Laneige, Fr. 39.90 bei Manor Manor

3. Die Luft rein halten

Masken sind eine Möglichkeit, deine Haut über Nacht vor dem Austrocknen zu bewahren. Dauerhaft hilfreich ist aber vor allem: gute Luft. Dazu kann ein Luftbefeuchter hilfreich sein. Aber keine Angst, du musst dich nicht zwangsläufig in Unkosten stürzen. Die tech-freie Variante, die man an die Heizung hängt, gibt es schon für wenige Franken. Luftreinigende Zimmerpflanzen filtern ausserdem Schadstoffe aus der Luft, produzieren den Tag über ordentlich Sauerstoff und sehen dazu noch hübsch aus.

Dieser Pflanzen-Mix heisst «Air so pure» – noch Fragen? Luftreinigende Pflanzen-Mischung inkl. Elho-Ziertöpfe, Fr. 49.99 bei bakker-schweiz.com Bakker Schweiz Wasser rein, aufhängen, fertig: Heizkörper-Luftbefeuchter, Fr. 12.95 bei Tchibo Tchibo Die easy Oldschool-Luftbefeuchter gibt in verschiedenen Variationen. Modell von Wenko, Fr. 8.75 bei Galaxus Galaxus

4. Dem Sommer-Glow auf die Sprünge helfen

Die Sonne lässt aktuell ja häufiger mal auf sich warten – und das s UV-Strahlung keine schlaue Idee ist, um dich zu bräunen , müssen wir d ir nicht m e hr e rzählen. Wer hingegen ohne Gesundheitsrisiko einen Tick frischer aufwachen möchte, setzt über Nacht auf Selbstbräuner – egal, ob am ganzen Körper oder nur im Gesicht. Und das Beste an der Overnight-Behandlung: Den verräterischen Duft wäschst d u am nächsten Morgen einfach ab.

Kann einfach in die Tagescreme gemischt werden: Self Tan Drops von Clarins, Fr. 21.60 bei perfecthair.ch perfecthair.ch Für streifenfreie Bräune am ganzen Körper: Ultimate Glow Kit von St. Tropez, Fr. 37.– bei Zalando Zalando Die perfekte Textur für einen leichten Glow am Morgen: Selbstbräungscreme von Lavera, Fr. 10.50 bei zurrose-shop.ch zurrose-shop.ch

5. Optische Wachmacher einbauen

Über Menschen, die mit Schlafmaske nächtigen, konntest du bisher nur lachen? Das vergeht dir sicher gleich! Der Schutz aus Satin , Seide oder weichen Stoffen dunkelt nämlich nicht nur wunderbar ab. Durch den undurchlässigen Stoff sorgt er auch dafür, dass Augencremes in Co. nachts nicht in der Bettwäsche, sondern auf der Haut bleiben und schützt sicher vor Knitterfalten sowie vor zu viel Reibung in der empfinden Augenpartie . Und sind wir ehrlich, ein bisschen Glam bringt er auch ins Schlafzimmer .

Bei der weichen Satin-Maske kommt das passende Kissen gleich mit: Schlafmaske von Zoë Ayla, Fr. 34.– bei perfecthair.ch perfecthair.ch Alle, die doch lieber bei Seide bleiben, werden mit dem Modell glücklich: reine Seidenmaske von Slip, Fr. 51.12 bei niche-beauty.com niche-beauty.com Das Modell aus Viskose ist superweich und glatt, da zieht garantiert nichts: Maske mit Lurex-Details, Fr. 21.– von Rituals Rituals

Was sind deine Tipps, um am Morgen besonders zu strahlen?