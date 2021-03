Die Dänen und Norweger lieben das Wort: «Hygge», was so viel wie «gemütlich», «angenehm» oder eben einfach «gut» bedeutet, aber auch die Fähigkeit bezeichnet das Hier und Jetzt zu geniessen. Und wenn sich jemand mit dänischen Glücksgefühlen auskennt, dann ist es das dänische Familienunternehmen Søstrene Grene.

Neues trifft auf Nostalgie

Die Frühlingskollektion von Anna und Clara (die namensgebenden Schwestern Grene, die auf dem Logo des Unternehmens abgebildet sind und auf den Tanten des Firmengründers basieren) ist inspiriert von alten Traditionen und Handwerkskunst. Neben diversen Neuheiten gibt es auch neu aufgelegte Klassiker, die Erinnerungen an alte Zeiten hervorrufen.

Stuhl «Anna» mit Teddybezug in Off-White, Fr. 96.– bei Søstrene Grene.

Stuhl «Anna» in gedecktem Hellgrün und Leinenbezug, Fr. 89.– bei Søstrene Grene. Der Stuhl ist auch in Grau erhältlich.

Die beliebten Stühle der Schwestern gibt es diese Saison in drei neuen Farben mit Leinenbezug und in Off-White mit Teddystoff.

Das neue Sortiment eignet sich für jedes Zimmer. Eines der Highlights ist aber der klassische Søstrene Grene-Stuhl «Anna», der für dieses Jahr in drei neuen Farben und mit einem flauschigen Teddystoff-Bezug ausgestattet wurde.

Bunte Farben am Esstisch

Bei den Schwestern sind diesen Frühling bunte Farben am Esstisch gewünscht: Rustikale Espressotassen, Schüsseln, Teller und sogar eine Zitronenpresse aus Steingut, einer Art Keramik.

Besonders schön auf einem gedeckten Frühlingstisch machen sich auch die Krüge, die es in mehreren Pastellfarben gibt. Und natürlich die handbemalten Untersetzer, Teller und Tassen im Wasserfarben-Farbklecks-Look.

Grosse Schüssel (18 x 4,8 cm), erhältlich in drei Farben, Fr. 6.98 bei Søstrene Grene

Blumenvasen und -töpfe holen den Frühling in die Wohnung

Das Geschirr ist aber nicht der einzige Farbtupfer, mit dem Søstrene Grene unseren Frühling verschönern will: Anna und Clara möchten uns animieren, schöne Blumen und Pflanzen in die Wohnung zu holen – und haben dafür neue Blumenvasen und -töpfe in allen Formen und Farben kreiert. Highlight: Die Vasen, die von altmodischen Gonfi-Gläsern inspiriert sind.