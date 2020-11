Wegen Gerüchten bei lebendigem Leibe verbrannt

So wurde 1466 etwa der Schneider Klaus Schröter aus Biel VS verdächtigt, ein Hexer zu sein. «Eine Frau die bereits wegen Hexerei verurteilt wurde, sagte aus, dass Schröter ebenfalls einen Pakt mit Teufel hätte», erzählt Ammann-Doubliez. Schröter gelang die Flucht, und er wurde fortan von Gesetzeshütern gesucht. Ein Jahr später kehrte er in sein Dorf zurück, wo er umgehend festgenommen wurde. Der Bezirksrichter und die Geschworenen beschlossen ihn zu foltern, um aus ihm ein Geständnis herauszubekommen. «Unter Folter sagte er aus, dass er gegen das Versprechen von Reichtum einen Pakt mit dem Teufel schloss und Gott verleugnete», so die Historikerin.