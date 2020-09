So bünzlig wohnt der Erfinder von «Grand Theft Auto»

20 Jahre lang führte Dan Houser (46) gemeinsam mit seinem Bruder Sam und Terry Donovan das Game-Studio Rockstar, dass hinter Mega-Erfolgen, wie der «GTA»-Reihe und «Red Dead Redemption» steht. 2018, kurz nachdem «Red Dead Redemption 2» released wurde, verabschiedete sich Houser in ein Sabbatical, von dem er nie mehr zurückkehrte. Am 11. März 2020 liess er die Bombe platzen und verliess sein Unternehmen Rockstar Games.

Die neuen Nachbarn: Petra Ecclestone und LeBron James

Das Quartier, in dem sich der Videospiel-Mogul Dan Houser niedergelassen hat, gehört zu den nobelsten Adressen in Beverly Hills. In Brentwood, an der Westside von Los Angeles, wohnen Stars aus Sport (Basketballer LeBron James), Film (Gwyneth Paltrow) oder einfach nur Menschen mit reichen Eltern (Petra Ecclestone).