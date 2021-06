So cool feiert United-Star Jesse Lindgard den England-Sieg an der EM

Bellingham sorgt für historischen Rekord

Am Sonntag gewann England die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 gegen Kroatien mit 1:0. Es war eine umkämpfte Partie in Wembley. Lange war es eine ausgeglichene Partie. Wie aus dem Nichts gingen die Engländer aber in der 57. Spielminute trotzdem in Führung. Einen grossen Anteil am Treffer hatte Mittelfeld-Terrier Kalvin Philipps, der sich stark durchdribbelte und die Kugel perfekt in den Lauf von Sterling legte, der nur noch Livaković überwinden musste. Kalvin Philipps hatte nicht nur beim Tor seine Füsse im Spiel. Immer wieder machte er Modric und Co. das Leben schwer.