Hyundai Staria – So cool kann ein Familien-Büssli sein

1. Designer-Piece

2. Raumschiff Staria

Der Staria ist riesig: Mit 5,25 Metern Länge überragt er die meisten anderen Verkehrsteilnehmer um ein gutes Stück. Ausserdem ist er 1,97 Meter breit und 1,99 Meter hoch – damit in ein enges Parkhaus zu fahren erfordert nicht nur erhöhte Aufmerksamkeit, sondern auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen. Dafür kann man im Innenraum beinahe Fussball spielen: Das Platzangebot auf den drei Sitzreihen ist beispiellos.

3. Ausgewogener Gleiter

Trotz seiner sperrigen Grösse fährt sich der Staria erstaunlich handlich, sofern man nicht durch enge Passagen zirkeln muss. Der 2,2-Liter-Dieselmotor sorgt in Kombination mit der acht-Gang-Automatik und dem variablen Allradantrieb für ein souveränes Vorwärtskommen, während das Fahrwerk Unebenheiten in der Strasse gekonnt wegbügelt. Genau so muss sich ein grosser Van anfühlen – mit dem Koreaner geht man gerne auch auf grosse Touren.