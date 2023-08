«Wetten, dass..?»: Michelle Hunziker kontert Gottschalk-Spruch

Thomas Gottschalk will endgültig als Moderator der ZDF-Show «Wetten, dass..?» aufhören. Die nächste Ausgabe am 25. November werde für Gottschalk die letzte sein, teilte das ZDF am Montagabend in Mainz mit. Der 73-Jährige verabschiedete sich demnach mit dem Verweis auf einen Albumtitel von Ex-Beatles-Gitarrist George Harrison: «‹All things must pass', das gilt auch für mich und ‹Wetten, dass..?›.»