Neuer Videoclip : So cool reagiert Mikaela Shiffrin auf die Perioden-Blamage des ORF 

Mikaela Shiffrin feierte am Mittwoch am Kronplatz ihren zweiten Sieg in Folge, sprach dann im Interview ihre Monatsperiode an. «Morgen werde ich noch trainieren, dann einen Erholungstag einlegen und dann versuche ich, die Energie auf den Slalom-Ski zu bekommen. Aber ich bin gerade in einer ungünstigen Phase meines Monatszyklus, also bin ich irgendwie noch müder», sagte Shiffrin gegenüber der ORF-Moderatorin ungewöhnlich offen. «Wir sollten normalisieren, darüber zu sprechen», so die lachende US-Amerikanerin weiter.