Plauderei mit seinem Baby

So cute hast du Supersprinter Usain Bolt noch nie gesehen

Vor zweieinhalb Monaten ist der achtfache Olympiasieger Papi geworden. Und scheint in dieser Rolle wunderbar aufzugehen.

Am Samstag hat Weltrekord-Sprinter und achtfacher Olympiasieger Usain Bolt (33) ein Video (oben!) auf Insta gepostet, das ihn in einer angeregten Diskussion mit seiner zweieinhalb Monate alten Tochter Olympia Lightning zeigt. Er sagt ihr, sie soll «Daddy erzählen», was sie zu sagen hat. Und sie tuts – auf ihre wohl noch nicht für alle komplett verständliche Art.