Super League: «So darfst du als FCZ nicht auftreten» – FCZ-Trainer Foda mit harten Worten 

Ein FCZ-Sieg in Winterthur? Pflicht. Denn FCZ-Trainer Franco Foda (56) braucht dringend den ersten Saisonsieg – und deshalb dieses lang ersehnte erste Tor. Pflicht erfüllt? Nein. Zwar gibts den ersten Liga-Treffer 2022/23. Aber auf den ersten Dreier muss Fodas Team weiter warten.

Zu dominant tritt am Sonntag der FCW in der ersten Hälfte auf – zu ideenlos wirkt der FCZ. Vor allem in der ersten Hälfte sind die Winterthurer drückend überlegen – vergeben reihenweise beste Torchance. Die erste wirklich herausgespielte Torchance der Gäste hingegen erspielen sie sich erst kurz vor dem Schlusspfiff.