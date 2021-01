Die am Freitag publizierten Daten zeigen, welche Kantone beim Impfen hinterherhinken. Die Politik macht Druck – und übt auch Kritik am Bund.

1 / 6 Das BAG hat am Freitag Zahlen dazu veröffentlicht, wie viel in den Kantonen bereits geimpft wurde. 20min/Simon Glauser Die Unterschiede in den Kantonen sind gross. 20min/Simon Glauser Die Politik fordert schon länger, dass beim Impfen endlich vorwärts gemacht wird. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Das BAG hat die Zahlen veröffentlicht, in welchem Kanton bisher wie viel geimpft wurde.

Die kantonalen Unterschiede sind gross.

Politiker verschiedener Parteien fordern die Kantone jetzt auf, endlich Gas zu geben.

Auch das BAG steht in der Kritik.

Am Freitag hat das Bundesamt für Gesundheit erstmals Zahlen dazu veröffentlicht, wie weit die Kantone beim Impfen sind. Schweizweit wurden bis am Freitag rund 170’000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Die Unterschiede in den Kantonen sind allerdings gross: Spitzenreiter ist Basel Stadt, Schlusslicht der Kanton Thurgau.

Politiker aller Couleur fordern schon länger, dass es beim Impfen endlich vorwärts gehen soll. So auch die FDP-Präsidentin Petra Gössi. Von der Idee, den Kantonen, welche langsam impfen, weniger Impfstoff zur Verfügung zu stellen, hält sie allerdings nichts: «Damit erreichen wir das Gegenteil dessen, was wir wollen: Nämlich dass endlich sämtliche Kantone vorwärts machen beim Impfen.» Gössi kritisiert, dass das vom BAG zur Verfügung gestellte IT-Tool für die Erfassung der Geimpften nicht schneller funktioniert hat: «Wenn das BAG tatsächlich erst Mitte Dezember den Auftrag dafür gegeben hat, war das ein Riesenfehler.»

Für Gössi ist klar: Damit es jetzt vorwärts geht, muss auch die Armee ran. «Da einige Kantone offenbar nach wie vor nicht in der Lage sind, den gelieferten Impfstoff schnell zu verimpfen, könnte die Armee sie bei Bedarf unterstützen. Die Sanitätstruppen wären dafür bestens geeignet.»

Ausserdem müsse alles daran gesetzt werden, die regulatorischen Hürden abzubauen, die oft vorgeschoben werden, wenn es um neue Lösungen für schnelles Impfen gehe. «Wenn nötig sollen die Kantone weitere Impfzentren aufbauen und über das Wochenende durchimpfen. Es muss jetzt endlich alles daran gesetzt werden, dass das schneller geht», fordert Gössi.

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer kritisiert auf Twitter spezifisch den Kanton Thurgau:

«Kantone wurden überrumpelt»

SVP-Nationalrat Franz Grüter hat sich bereits für einen Termin angemeldet: «Mit dem Tempo, in dem derzeit geimpft wird, dürfte es aber noch Monate dauern, bis ich an der Reihe bin, da ich nicht in eine Risikogruppe gehöre», sagt Grüter. Schlimm sei, dass das medizinische Personal sich nach wie vor nicht überall impfen lassen könne. «Und gleichzeitig halten viele Kantone Impfstoff zurück für die zweite Impfung. Das geht nicht, die Kantone müssen diese Engpässe sofort beseitigen», fordert Grüter.

Ruth Humbel, CVP-Nationalrätin und Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission, sagt: «Einige Kantone waren vom frühen Impfstart überrumpelt – das zeigt sich auch jetzt in der Rangliste.» Diese Kantone müssten jetzt dringend Gas geben. Denn je schneller geimpft werde, desto mehr Menschen könnten gerettet und weitere Lockdowns vermieden werden.

Ganz alleine Schuld an der Situation seien die Kantone aber nicht, sagt Humbel. «Das BAG hat im letzten Herbst den Impfstart ab März 2021 in Aussicht gestellt. Zudem war das BAG beim Impfstart nicht bereit mit dem Impf-Tool zur Registrierung der geimpften Personen.» Deshalb hätten einige Kantone die Vorbereitungen wohl zu spät in die Wege geleitet. Zudem erklärt sie sich einen Teil der kantonalen Unterschiede damit, dass gewisse Kantone – wie vom BAG empfohlen – ihre Reserven für die zweite Dosis strikt zurückhalten, während andere mehr verimpfen und auf weitere Lieferungen setzen.

«Bund hätte Strategie vorgeben müssen»

«Die Kantone haben gemerkt, dass sie jetzt grosse Anstrengungen an den Tag legen müssen, damit es beim Impfen vorwärts geht», sagt SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Die grossen kantonalen Unterschiede zeigten, dass es mehr Koordination brauche. «Rückblickend muss man sagen: Der Bund hätte die Umsetzung der nationalen Impfstrategie vorgeben müssen, um das kantonale Impf-Chaos zu verhindern.» Sie höre, dass die Kantone etwa unterschiedliche Software verwendeten. «Das kann nicht sein», sagt Feri.