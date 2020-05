Lockdown-Lockerung

So deckst du dich für die Lockerung mit Masken ein

Die Schweiz kehrt langsam zum öffentlichen Leben zurück. Dabei spielen Masken eine wichtige Rolle. Das musst du wissen.

Beim Coiffeur sind sie Pflicht, SBB und Postauto empfehlen sie «dringend», wenn Abstände nicht eingehalten werden können: Mit den schrittweisen Lockerungen des Lockdown in der Corona-Krise kommt Hygienemasken eine steigende Bedeutung zu.

«Masken können – sofern korrekt angewendet und zusammen mit anderen Hygienemassnahmen – dazu beitragen, das Übertragungsrisiko zu vermindern», schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit Ende April lieferte der Bund während zwei Wochen täglich zwei Millionen Hygienemasken an die Detailhändler, mittlerweile importieren einige über ihre Kanäle selbst Masken. 20 Minuten zeigt, wie die Versorgungssituation aussieht, und wo man wie viele Masken kaufen kann.

Wer braucht eine Maske?

Es gilt keine allgemeine Maskenpflicht. Im öffentlichen Verkehr empfehlen die Betreiber mit dem Hochfahren des Fahrplans ab dem 11. Mai Hygienemasken, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Ebenso können Dienstleister wie Coiffeure oder Kosmetikstudios das Tragen einer Maske verlangen. Für gesunde Menschen seien Masken im öffentlichen Raum aber nicht nötig, so das BAG.

Wo gibt es Masken zu kaufen?

Detailhändler, Kioske und Apotheken haben in den letzten Wochen aufgerüstet. Bei der Migros sind Hygienemasken seit Dienstag in den Regalen erhältlich – zuvor gab sie nur der Kundendienst heraus. Wohl auch, um Hamsterkäufe zu vermeiden. Auch bei Coop sind Masken in den nächsten Tagen auf der regulären Verkaufsfläche und bei Coop@home erhältlich.