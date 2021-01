In einer Miniserie von Stephen King wütet eine Pandemie.

«Normal People»

Connell (Paul Mescal) und Marianne (Daisy Edgar-Jones) leben im selben irischen Kaff, aber in verschiedenen Welten. In der Schule meiden Marianne und Connell sich, bis er seine Mutter von Mariannes Familienvilla abholt, wo sie als Putzfrau arbeitet.

Wie vertrauensvolle Sexszenen gelingen

In jeder der zwölf vierzigminütigen Episoden gibt es Sexszenen – und die fühlen sich fast schon revolutionär an: Marianne und Connell sprechen stets über Konsens, es geht immer darum, dass beide befriedigt sind, und Kondome sind Standard.

Sicherheit am Set

Dass die Sexszenen so vertrauensvoll wirken, dürfte auch an Ita O’Brien liegen: Sie wurde wie auch bei «Sex Education» als Intimitäts-Koordinatorin engagiert, choreografierte die Sexszenen und war dafür verantwortlich, dass sich die Beteiligten sicher fühlen.

Die Hulu- und BBC-Serie wurde in den USA und Grossbritannien gefeiert: «Normal People» ist die meistgestreamte BBC-Serie des Jahres, wie «Deadline» berichtet. Von April bis Ende November erreichte sie im BBC-iPlayer knapp 63 Millionen Views.

«Cops and Robbers»

Entstanden ist das Projekt nach dem Mord an Ahmaud Arbery, der im Februar 2020 beim Joggen von weissen Männern erschossen wurde.

«Cops and Robbers» gibts ab dem 4.1. auf Netflix.

Der Trailer zu «Cops and Robbers».

«The Stand»

In der Serie breitet sich eine Pandemie aus, die sich nicht mehr eindämmen lässt, sie fordert zahlreiche Todesopfer und verwüstet die Erde. Dabei spaltet sich die Gesellschaft in Gut und Böse: In den Träumen der Überlebenden tauchen die 108-jährige Abagail Freemantle (Whoopi Goldberg) oder der teuflische Randall Flagg (Alexander Skarsgård) auf.