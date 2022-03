Albtraum für Südamerika-Kicker – «Wachte auf, als Bomben explodierten» – Fussballer aus Ukraine geflüchtet

Dass der ukrainische Fussball-Club Schachtar Donezk gerne brasilianische Kicker engagiert, ist bekannt. Auch sonst sind in der ukrainischen Premjer Liga einige südamerikanische Stars zugegen. Nach Beginn der russischen Invasion suchten die Latin-Profis von Schachtar und Dynamo Kiew bereits vergangene Woche in einem Hotel in der Hauptstadt Zuflucht. In einem Video-Appell an die brasilianische Regierung baten sie um Hilfe: «Es gibt keinen Treibstoff, die Grenzen und der Luftraum sind geschlossen. Es gibt keine Möglichkeit für uns, das Land zu verlassen.»