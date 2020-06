Tierquälerei in Mastbetrieben

So dreckig geht es Schweizer Schweinen

Tiere, die sich vor Langeweile die Schwänze anknabbern, Massentierhaltung auf Betonböden: Eine Tierrechtsorganisation hat Aufnahmen aus Bauernhöfen in sieben Kantonen veröffentlicht. Die Bilder sind erschreckend.

Jetzt zeigt eine Recherche der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus (TIF) aber: In mehreren Kantonen werden die Tiere unter miserablen Bedingungen gehalten. So wie die glückliche Muttersau leben viele Schweizer Schweine nicht.

Anzeige eingereicht

Das schweizerische Tierschutzgesetz verbietet es, Tiere so zu halten, dass «eine Belastung des Tieres nicht durch überwiegende Interessen gerechtfertigt werden kann». Nicht zulässig ist es etwa, Tiere in ihren grundlegenden Körperfunktionen und ihrem Verhalten zu beeinträchtigen.

Genau solche Fälle habe man in den Videos aber dokumentiert, schreibt TIF in einer Medienmitteilung. Das zeige sich etwa an auf kleinstem Raum eingesperrten Schweinen, die an den Stangen ihrer Käfige kauen oder an Tieren, die sich mangels Beschäftigung gegenseitig die Schwänze blutig beissen. «Ein Schwein mit abgebissenem Schwanz, das von seinen Artgenossen weiter malträtiert wird, erfährt offensichtlich nicht die nötige Pflege», sagt Vanessa Gerritsen, stellvertretende Geschäftsleiterin von Tier im Recht.