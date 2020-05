Schau mal, was da alles krabbelt

So dreckig ist es in Schweizer Wohnungen

Es ist doch bloss Staub! Diesen Satz wird keiner mehr äussern, der die graue Substanz einmal durchs Mikroskop betrachtet hat. 20 Minuten hat den Blick gewagt.

In der einen Wohnung sind zwei Erwachsene mit Hund daheim – hier fanden die Experten zusätzlich noch jede Menge Hunde- und Katzenhaarproteine vor – in r anderen lebt eine Person ohne tierischen Mitbewohner. Zumindest offiziell, denn hier wurde die Hülle einer Insektenlarve gefunden.

Diese Ladung Hausstaub hat sich während zwei Wochen in einer Schweizer Wohnung angesammelt. So lange durften die Teilnehmer des 20-Minuten-Tests weder saugen noch wischen.

Viel zu viele Allergene

Die nachgewiesenen Mengen an problematischen Stoffen stellen in beiden Fällen ein Risiko «für akute Asthmaattacken» dar, schreibt das vom Staubsaugerhersteller Dyson beauftragte Labor in seiner Auswertung. Wegen der Corona-Pandemie sind die Proben aus der Schweiz nicht extra nach Grossbritannien in die firmeneigenen Labors geschickt (siehe Box), sondern in Zug untersucht worden.