Jede vierte Anzeige ist fake - So dreist nützen Kreditbetrüger die Corona-Krise aus

Denn viele Schweizerinnen und Schweizer haben in der Krise finanzielle Probleme bekommen.

Betrügerinnen und Betrüger zahlen viel Geld, um in der Google-Suche weit oben zu erscheinen.

In der Corona-Krise hat sich die finanzielle Situation vieler Schweizerinnen und Schweizer verschlechtert. Betrügerinnen und Betrüger nützen das aus: Besonders das Geschäft mit unseriösen Online-Krediten boomt, wie eine Analyse des Vergleichsdienstes Comparis zeigt.

Von 64 untersuchten Kreditanbietern sind 23 eindeutig unseriös und vier nicht zuweisbar. Dabei sorgen die betrügerischen Seiten dafür, dass sie in der Google-Suche möglichst weit oben und häufig erscheinen. So stammt jede vierte Anzeige rund um das Stichwort Kredit zwischen September und April von einem dieser unseriösen Anbieter, wie Comparis herausgefunden hat.

«Das zeigt, dass alleine die untersuchten Kreditbetrügerinnen und -betrüger in der Schweiz mehrere 10'000 Franken monatlich in Suchmaschinenwerbung investieren», sagt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn zu 20 Minuten. Die tatsächlichen Beträge, die Betrügerinnen und Betrüger in Online-Werbung stecken, dürften laut Kuhn sogar um ein Vielfaches höher sein.